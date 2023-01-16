Объем торгов иностранными бумагами на СПБ Бирже упал более чем в три раза за год

Объемы торгов иностранными ценными бумагами на СПб Бирже по итогам 2022 года снизились в 3,2 раза, при этом площадка закончила финансовый год с прибылью. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные пресс-службы биржи.

На негативную динамику повлияла блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов в странах, присоединившихся к внешним санкциям против РФ, и ограничения со стороны Центробанка. Вместе с тем в 2022 году наблюдался рост стоимостного объема сделок на площадке, благодаря чему темп сокращения доходов биржи был ниже темпа снижения объема торгов.

Общее количество ценных бумаг международных компаний на платформе за 2022 год увеличилось на 11,84% и к концу декабря составило 2 238 наименований. В лидеры по торгам вошли активы Tesla, NVIDIA, Alibaba, Apple, Coinbase. Количество счетов клиентов СПб Биржи с позициями по ценным бумагам за год выросло на 11,05% и составило 1,78 млн.

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