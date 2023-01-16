Орлов разрешил построить пансионат для пожилых людей «Синаре-Девелопмент» в Екатеринбурге

«Синара-Девелопмент» сможет построить пансионат для пожилых людей в районе Чусовского тракта — улицы Хрустальногорской (14 км от центра Екатеринбург). Постановление о предоставлении разрешения использования земельного участка под «гостиничное обслуживание» и «санаторную деятельность» подписал глава города Алексей Орлов. Документ был подписан 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 5 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как заявлялось ранее, гериатрический центр будет состоять из жилых блоков до шести этажей, административного блока с залом ЛФК, приемно-карантинного отделения, бытового блока и пищеблока. Площадь участка составляет 19,86 га, а площадь центра — 9,9 тыс. кв. м. Пансионат будет предназначен для проживания 246 человек. В пристроенном трехэтажном здании будут находится административные кабинеты и пространство для досуга.

В коне прошлого года администрация Екатеринбурга завершила общественные обсуждения, касающиеся проекта дома престарелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте