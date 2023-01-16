«ВКонтакте» разработает сервис для распознавания фейков на фото и видео

«ВКонтакте» в течение полугода планирует запустить сервис для распознавания фейков на фото и видео. Пользователи смогут загружать изображения и ролики, чтобы проверять на достоверность.

«"ВКонтакте" уже ведет работу над технологией распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например изменение в редакторах или замену одного человека на другого»,— рассказали ТАСС в пресс-службе соцсети.

К 2030 году в России появится не менее пяти систем для распознавания видеофейков в СМИ и социальных сетях. Это следует из «дорожной карты» развития «Национального общесистемного ПО», принятой правительством в декабре. К 2025 году такие системы должны распознавать не менее 70% фейков. На это власти планируют выделить гранты. Участники рынка считают, что 70% распознавания не хватит для вычисления сгенерированного профессионального контента.

Подробности — в материале «Ъ» «Склейки трещат по монтажным швам».

Лаура Кеффер