Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Приморья предупредили о провокациях в отношении детей со стороны «украинских нацистов»

Правительство Приморского края на своем официальном сайте сегодня распространило сообщение о том, что имеются случаи провокаций в отношении детей со стороны, как говорится в пресс-релизе, «украинских нацистов». Родителей призывают быть бдительными.

По данным властей региона, неизвестные звонят российским детям и просят включать домашние электроприборы, в том числе газовые плиты. «Аудиозапись такого звонка накануне распространили в социальных сетях. Девушка-провокатор разговаривает с маленьким ребенком. Сначала она убеждается, что дома нет никого кроме ребенка, затем просит пойти на кухню, включить газ и убедиться, что чувствуется его легкий запах. После этого она говорит, что нужно пойти в свою комнату, лечь и отдыхать, предупреждая: «Маме звонить не надо»,— предупреждает правительство края.

Министр образования Приморья Эльвира Шамонова заявила, что при получении подобных звонков или сообщений в мессенджерах или социальных сетях необходимо сообщать о случившимся в полицию. В УМВД по Приморью «Ъ» сказали, что пока сообщений о провокационных звонках в полицию не поступали.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...