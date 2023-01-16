Власти Приморья предупредили о провокациях в отношении детей со стороны «украинских нацистов»

Правительство Приморского края на своем официальном сайте сегодня распространило сообщение о том, что имеются случаи провокаций в отношении детей со стороны, как говорится в пресс-релизе, «украинских нацистов». Родителей призывают быть бдительными.

По данным властей региона, неизвестные звонят российским детям и просят включать домашние электроприборы, в том числе газовые плиты. «Аудиозапись такого звонка накануне распространили в социальных сетях. Девушка-провокатор разговаривает с маленьким ребенком. Сначала она убеждается, что дома нет никого кроме ребенка, затем просит пойти на кухню, включить газ и убедиться, что чувствуется его легкий запах. После этого она говорит, что нужно пойти в свою комнату, лечь и отдыхать, предупреждая: «Маме звонить не надо»,— предупреждает правительство края.

Министр образования Приморья Эльвира Шамонова заявила, что при получении подобных звонков или сообщений в мессенджерах или социальных сетях необходимо сообщать о случившимся в полицию. В УМВД по Приморью «Ъ» сказали, что пока сообщений о провокационных звонках в полицию не поступали.

Алексей Чернышев, Владивосток