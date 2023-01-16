Пять десятков потерь

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Самая серьезная потеря из почти 50 зарубежных автобрендов, прекративших продажи в РФ, — уход корейских концернов KIA и Hyundai. ФГУП НАМИ передаст АвтоВАЗу российские активы автоконцерна Nissan. К лету представят серийную версию внедорожника «Буханка» с электродвигателем.

День 319-й. 8 января. Воскресенье

08.01.2023 10:39

Движение транспорта на автоподходах к Крымскому мосту будет ограничено с 3:00 10 января в связи с ремонтно-восстановительными работами, следует из сообщения Минтранса России. На период с 4:00 до 16:00 (мск) автодорожная часть моста будет полностью закрыта.

День 318-й. 7 января. Суббота

07.01.2023 12:23

Крымское предприятие «Элькафа» к лету представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 («Буханка») с электродвигателем. В текущем году пройдет презентация коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. Степень локализации будет превышать 95%. Продаваться электромобили будут не только в Крыму, но и за пределами региона.

День 317-й. 6 января. Пятница

06.01.2023 19:02

Организованный туристический поток в республику в 2022 году снизился на 50%. Туристы предпочитают самостоятельно планировать свои путешествия, поэтому выросло число туристов, путешествующих на автомобиле.

День 315-й. 4 января. Среда

04.01.2023 19:18

За 2022 год почти 50 зарубежных автобрендов прекратили продажи в России. Самой серьезной потерей называют уход корейских концернов. Это связано с тем, что компании KIA и Hyundai предлагали самую широкую линейку машин на российском рынке. После их ухода в массовом сегменте почти не осталось выбора. Дилеры сейчас делают ставку на компактные внедорожники из Китая. Но объемов партий на рынке недостаточно.

День 314-й. 3 января. Вторник

03.01.2023 10:41

Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ передаст АвтоВАЗу российские активы автоконцерна Nissan. Об этом сообщил в интервью вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

День 313-й. 2 января. Понедельник

02.01.2023 13:41

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Муром в Шебекинском городском округе попало под обстрел. Пострадавших нет. Повреждения получили два частных дома и автомобиль.

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