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Коммерсантъ FM
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Автомобильную часть Крымского моста закроют на 10 января

Движение транспорта на автоподходах к Крымскому мосту будет ограничено с 3:00 10 января в связи с ремонтно-восстановительными работами, следует из сообщения Минтранса России. На период с 4:00 до 16:00 (мск) автодорожная часть моста будет полностью закрыта.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета конструкции рухнули в воду. Четыре человека погибли. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение. 30 декабря Минтранс увеличил число пунктов досмотра на подъезде к мосту для устранения пробок.

Милена Костерева

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

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