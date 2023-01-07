В Крыму начнут производить электромобили на базе УАЗ «Буханка»

Крымское предприятие «Элькафа» к лету представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 («Буханка») с электродвигателем. Об этом сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УАЗ-452

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ УАЗ-452

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

«Научно-производственное предприятие "Элькафа" запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили. "Донором" взяли УАЗ "Буханку" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили»,— рассказал господин Демурия (цитата по ТАСС).

По словам председателя «Рустрансэлектро», ранее компания «Элькафа» получила в федеральном Фонде развития инноваций грант, за счет которого будет профинансирована разработка батареи для автомобиля. «К середине или концу лета уже будет настоящий продукт»,— уточнил он.

Трансмиссию УАЗ-452 сделают полностью электрической. Однако, отметил господин Демурия, в отсек двигателя может быть установлен топливный генератор, за счет которого запас хода будет увеличен, если не будет возможности зарядить электромобиль. Кроме того, для холодных регионов России возможна установка топливного обогрева салона.

По словам Михаила Демурии, в текущем году пройдет презентация коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. Степень локализации будет превышать 95%. Продаваться электромобили будут не только в Крыму, но и за пределами региона.

В конце декабря 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках стратегии развития автомобильной промышленности доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна увеличиться с 40% до 80% к 2030 году. По его словам, доля электромобилей российского производства к 2035 году составит 25%. На разработку компонентов продукции направят часть финансирования через госпрограмму Фонда развития промышленности.

Милена Костерева