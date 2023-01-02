Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Муром в Шебекинском городском округе попало под обстрел. Пострадавших в результате обстрела, по его словам, нет. Повреждения получили два частных дома и автомобиль.

«Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль»,— написал господин Гладков в Telegram.

Вчера, 1 января, в городе Шебекино в Белгородской области при обстреле было повреждено газоснабжение, никто не пострадал. Вечером того же дня Минобороны РФ сообщило, что над областью сбили украинский беспилотник.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер