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Коммерсантъ FM
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Организованный турпоток в Крым в 2022 году снизился вдвое

Президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов сообщил, что организованный туристический поток в республику в 2022 году снизился на 50%. По его словам, туристы предпочитают самостоятельность планировать свои путешествия.

«Мы говорим о том потоке, который оперируется туроператорскими компаниями и официально зарегистрированными гостиницами. Сильнее всего пострадали агентства, связанные с чартерными перевозками»,— рассказал ТАСС Андрей Пылов.

По данным ассоциации, в организованную туристическую поезду в Крым направилось около 2 млн человек. Вместе с тем, по словам Андрея Пылова, выросло число туристов, путешествующих на автомобиле. Информацией о точном количестве самостоятельных путешественников ассоциация не обладает.

15 декабря министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что с начала 2022 года республику посетило 6,3 млн туристов, что на 30% меньше, чем в 2021 году. Тогда в Крым прибыло рекордное число туристов — 9,5 млн человек. Глава Крыма Сергей Аксенов называл летний сезон 2022 года сорванным из–за отмены авиасообщения.

О внутреннем организованном туризме в России — в материале «Ъ» «Велика Россия, и отдыхать есть куда».

Лусине Баласян

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