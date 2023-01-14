В Санкт-Петербурге демонтировали скульптуры бронзовых быков у бывшего мясокомбината имени Кирова

В Санкт-Петербурге демонтировали бронзовых быков, установленных у бывшего мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, сообщает ТАСС. Скульптуры отправили на реставрацию. Они были отлиты в 1820-х годах по эскизу скульптора Василия Демут-Малиновского.

Предположительно вес одной скульптуры составляет до 5 т. Музей городской скульптуры заказал работы по их реставрации. Ее осуществляют реставраторы ООО «РМ "Наследие"».

Будет восстановлен окрасочный слой быков с дефектацией утрат. Работы ведутся по методике, согласованной с комитетом по охране памятников. Пока специалисты не знают полного состояния поверхности памятника. Реставрацию планируется завершить в сентябре 2023 года.

Скульптуры изначально были установлены перед зданием скотопригонного двора на углу Обводного канала и Московского проспекта.