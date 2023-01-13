Власти Татарстана в 2022 году заключили 7,3 тысячи соцконтрактов с бедными

В Татарстане в 2022 году было заключено 7,27 тыс. социальных контрактов с малоимущими. С их помощью трудоустроились 4,38 тыс. человек, собственное дело открыли 2,22 тыс. граждан, 152 человека создали личные подсобные хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Отметим, что число социальных контрактов оказалось меньше, чем в 2021 году. Тогда было составлено 8,4 тыс. таких соглашений, в 2020 году — 9,6 тыс.

Власти Татарстана считают социальный контракт эффективным инструментом в борьбе с бедностью. За 2021 год уровень бедности в республике составил 6,2%. Это 240,6 тыс. человек, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. В целом по РФ уровень бедности составил 11%.

По итогам 2022 года плановое значение уровня бедности — 6 %. В 2023 году его планируется сократить до 5,7 %, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"