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обновлено 15:03

Мэрия Перми рассматривает возможность аренды бывшего клуба ВКИУ для размещения театра «У Моста»

Администрация Перми рассматривает возможность аренды бывшего клуба ВКИУ (ул. Окулова, 5) для размещения театра «У Моста». Об этом рассказал глава города Алексей Демкин на встрече с руководителями пермских СМИ.

«Мы находимся в переговорном процессе с собственником помещения, чтобы арендовать его для театра. Дмитрий Николаевич (Махонин, губернатор Пермского края.— «Ъ-Прикамье») попросил меня выйти в этот переговорный процесс и попробовать договориться. Если будет предложена разумная цена аренды — договоримся. Если неразумная, то нет. Готовы решать вопрос, но не любой ценой»,— поделился господин Демкин.

Сейчас МБУК «Театр “У Моста”» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком маленькое для нужд театра.

Ранее в качестве площадок для размещения театра, кроме клуба ВКИУ, рассматривались: завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».

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