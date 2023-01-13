Власти Воронежа планируют развивать инфраструктуру для детских патриотических тренировок

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на встрече депутатом Госдумы от региона Игорем Кастюкевичем обсудил «варианты совершенствования работы, в том числе по формированию важных практических навыков у юношей и девушек». Об этом господин Кстенин рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы мэрии, главной темой встречи стало совершенствование работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Игорь Кастюкевич рассказал, что в некоторых регионах проводятся практические занятия, «в том числе с участниками боевых действий» по тактической медицине и оказанию первой помощи.

Вадим Кстенин предложил собрать на базе одной из школ Воронежа межрегиональную конференцию, «где профильные представители муниципалитетов могли бы обсудить свои лучшие практики».

По словам мэра, усиление работы по патриотическому воспитанию должно сопровождаться развитием соответствующей инфраструктуры. «В свое время мы успели закупить достаточное количество хорошего стрелкового оружия для наших детских стрелковых спортшкол. В нескольких общеобразовательных учреждениях сохранились тиры. Понятно, что у спортсменов этот инвентарь мы отбирать не можем и не должны, но зато можем в течение года проработать вопрос дополнительных закупок, чтобы потом выделять в тирах время для учеников школ, которым это направление интересно», — отметил господин Кстенин.

Кроме того, глава Воронежа поручит изучить территории школ, посчитать расходы и дать предложения по созданию полос препятствий для тренировок там, где позволяют площадь. «Актуально это будет и для детских загородных лагерей. Средства на эти цели мы найдем», — считает Вадим Кстенин.

О том, почему Воронежский стрелковый клуб решил забрать у ДОСААФ крупный спортивный объект, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На стрельбище становится тесно».

Александр Прытков

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