В Барнауле произошло массовое ДТП

Шесть автомобилей стали участниками дорожной аварии на подъезде к Барнаулу. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два водителя, сообщили в ГУ МВД по краю.

По информации ведомства, водитель автомобиля «Тойота Королла» не учел погодные и дорожные условия и допустил столкновение с движущимся перед ним автомобилем «Тойота». Последний отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение.

На месте ДТП в настоящее время работает полиция. Сегодня днем Госавтоинспекция региона закрыла трассы из-за снежной бури. Для всех видов транспорта движение перекрыто на автодороге Барнаул-Заринск.

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Лолита Белова