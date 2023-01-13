Сотрудника Госавтонадзора по Кубани и Адыгее осудили на 7 лет за взятки от подчиненных

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок Межрегионального управления госавтонадзора по Краснодарскому краю и Адыгее Виталия Андрющенко. Ему назначили 7 лет и 2 месяца в колонии строгого режима за взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

С 2018 по 2020 год мужчина систематически получал взятки за общее покровительство по службе. Подчиненный передавал Виталию Андрющенко свою зарплатную карту и код доступа к ней. Начальник отдела отдавал ее своей сожительнице. Она не знала о преступной деятельности мужчины и регулярно снимала с карты деньги, потратив 846 тыс. руб.

Мужчина аналогичным образом требовал деньги и у другого подчиненного. Его карту он отдал своей бывшей сожительнице, которая потратила 285,8 тыс. руб.

На Виталия Андрющенко было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (два эпизода). Ему отменили меру пресечения в виде домашнего ареста и взяли под стражу в зале суда. Помимо срока суд сохранил арест на имущество подсудимого. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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