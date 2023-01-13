Красноярский депутат потребовал проверить тарифы за тепло после жалоб населения

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев обратился к руководителю региональной службы строительного надзора и жилищного контроля проверить тарифообразование на тепло. Поводом послужили массовые жалобы жителей на декабрьские платежки за отопление. «Подготовлены и направлены в надзорные органы сводные данные и расчеты, обзор юридической практики по аналогичным случаям в других субъектах, учтены официальные данные о среднесуточной температуре в Красноярске в ноябре и декабре, а также температурный график работы ТЭЦ в зависимости от температуры воздуха», - пояснил депутат в своем Telegram-канале.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.