Bloomberg: ноутбуки Apple могут получить сенсорные экраны

Компания Apple рассматривает возможность оснастить новое поколение ноутбуков MacBook Pro сенсорными экранами, сообщает Bloomberg.

По информации редактора издания Марка Гурмана, в 2025 году на рынок может выйти новое поколение MacBook Pro, которое получит первый в истории сенсорный экран. Вместе с этим ноутбуки переведут на OLED-дисплеи, а в остальном устройства сохранят привычный формат с клавиатурой и тачпадом. Новые экраны будут поддерживать сенсорный ввод и жесты подобно смартфонам iPhone ипланшетам iPad.

Apple официально никак не прокомментировала появившиеся слухи. Напомним, и основатель компании Стив Джобс, и его преемник Тим Кук никогда не поддерживали идею оснащения MacBook сенсорными экранами. Основными причинами против такого решения были неудовлетворительная эргономика вертикального экрана и риск снизить продажи iPad.