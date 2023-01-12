Россия освободила американского морпеха, задержанного в 2022 году на границе с Польшей

Ветеран американского военно-морского флота Тейлор Дадли, который находился под стражей в России почти год, был освобожден 12 января после нескольких месяцев переговоров. 35-летний Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российской пограничной службой в апреле 2022 года после пересечения границы с Польшей в Калининграде. Как пишет CNN, в Польше он был на музыкальном фестивале, и «непонятно, зачем» пересек границу.

Переговоры по освобождению Тейлора Дадли не получили широкой огласки в СМИ, поскольку его семья хотела, чтобы они велись в приватном формате. Переговоры по освобождению возглавлял экс-губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон. Освобождением американца занимался Центр глобального взаимодействия, Глобальный фонд Стива Мензиса (Стив Мензис — американский регбист), Фонд наследия Джеймса Фоули (Джеймс Фоули — американский фотожурналист) а также посольства США в Москве и Варшаве.

«Ранее сегодня российские власти передали гражданина США Тейлора Дадли, 35-летнего ветерана военно-морского флота, через польскую границу губернатору Биллу Ричардсону, его команде и представителю посольства США в Варшаве»,— сообщает CNN. Билл Ричардсон уточнил, что американец был освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы.

Он заявил, что вопрос об освобождении Тейлора Дадли обсуждался во время встреч с российскими официальными лицами, посвященных обмену Бриттни Грайнер, Тревора Рида и Пола Уилана. Бывший губернатор напомнил, что госпожа Грайнер и господин Рид были благополучно обменяны, а бывший морской пехотинец Пол Уилан все еще находится под стражей в РФ. Господин Ричардсон сказал, что он и его команда «продвигают вперед» переговоры с Россией, чтобы добиться освобождения господина Уилана.

Пол Уилан был арестован в России в декабре 2018 года и приговорен в 2020-м к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер состоялся 8 декабря — ее обменяли на предпринимателя Виктора Бута. В России спортсменку обвинили в контрабанде гашишного масла. Студента Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицейским, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко 27 апреля 2022 года.

Дарья Эрозбек