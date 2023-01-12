Вторичный рынок люксовых часов к 2033 году станет крупнее первичного

Продажи винтажных и подержанных люксовых часов к 2033 году достигнут отметки €79 млрд ($85 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз швейцарской аналитической компании LuxeConsult. В то же время темпы роста продаж новых часов класса люкс в мире будет значительно ниже. В результате через десять лет вторичный рынок обгонит первичный по объему продаж.

По оценке LuxeConsult, в прошлом году вторичный рынок роскошных часов достиг €25 млрд. Как отмечают аналитики компании, рост спроса на подержанные часы Rolex, Patek Philippe или Audemars Piguet связан с тем, что производители больше не успевают удовлетворять спрос на свою продукцию из-за ограниченных производственных мощностей. И любители дорогих часов, не желая долго ждать возможности приобрести модели желанного бренда, уходят на вторичный рынок, отмечается в докладе.

Ранее свой, более скромный, прогноз по развитию вторичного рынка люксовых часов представила компания Deloitte. По ее оценкам, этот рынок к 2030 году вырастет в объеме до $30 млрд.

Кирилл Сарханянц