В Лос-Анджелесе после избиения полицейскими умер брат соосновательницы движения Black Lives Matter

31-летний учитель Кинан Андерсон, двоюродный брат соосновательницы движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»; BLM) Патрисс Каллорс, был убит 3 января после столкновения с полицией Лос-Анджелеса (LAPD). Об этом сообщила его сестра. Активисты BLM требуют отставки начальника LAPD.

«LAPD убила трех человек в этом году. И один из них член моей семьи»,— написала Патрисс Каллорс в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как сообщили в полицейском управлении Лос-Анджелеса, 3 января недалеко от района Венис в западной части города произошла авария с участием Кинана Андерсона. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале LAPD, видно, как сотрудник правоохранительных органов подъезжает к месту аварии, в то время как Кинан Андерсон бежит по дороге и кричит: «Помогите мне!» Остановившись, полицейский приказал мужчине «встать у стены». Кинан Андерсон отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и повторял, что «не хотел этого».

Через несколько минут мужчина попытался сбежать. Его остановили трое полицейских, которые положили учителя на пол. Один из полицейских грозился ударить его электрошокером. В это время Кинан Андерсон неоднократно просил о помощи и повторял: «Они хотят меня убить». Остальные несколько минут полицейские применяли физическую силу по отношению к мужчине, в том числе с применением электрошокера. В это время полицейские просили его перестать сопротивляться. Кинан Андерсон сказал, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом — афроамериканцем, убитым полицейским в мае 2020 года.

Согласно правилам, полицейские должны публиковать кадры задержаний через 45 дней после происшествия. В этом случае они опубликовали их 12 января — через девять дней после инцидента.

После описанных событий Кинана Андерсона перевели в больницу Санта-Моники, где через четыре с половиной часа у него остановилось сердце.

Мэр города Карен Босс после публикации видео с задержанием Кинана Андерсона сообщила, что проводится расследование аналогичных инцидентов, передает Fox News. Она заявила, что на фоне подобных случаев становится очевидна необходимость cократить применение физической силы.

Black Lives Matter — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении афроамериканцев. В мае 2020 года афроамериканец Джордж Флойд был убит полицейским Дереком Шовином. Тот случай привел к массовым протестам, организаторами которых выступило движение BLM. Впоследствии полицейского приговорили к 22 годам 6 месяцам тюрьмы.

Лусине Баласян