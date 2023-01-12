Медведев призвал усилить ответственность за догазификацию вплоть до изъятия активов

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал, что если в регионах с частными газораспределительными компаниями не получается договориться, то их активы нужно изымать в собственность государства. Об этом он заявил на партийном совещании по вопросам газификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На совещании губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести административную ответственность для компаний, которые саботируют программу догазификации, сообщает «Интерфакс».

В ответ на это господин Медведев сказал, что помимо административной ответственности «нужны и финальные решения», которые могут быть основаны на судебном постановлении или прокурорском акте. «Но так, чтобы это не затягивалось на годы. После этого происходит принудительное изъятие, обращение в собственность государства»,— сказал господин Медведев.

Единый оператор газификации в России — «Газпром газификация». На территориях, где сети не принадлежат «Газпрому», абонентов подключают местные распределительные компании: 13 региональных операторов и 112 независимых организаций. С некоторыми из них возникли противоречия об условиях работы вплоть до затяжных судов.

О темпах газификации Ленобласти читайте в материале «Ъ».