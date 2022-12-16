Ленобласть и «Газпром» довольны друг другом

В 2025 году 498 населенных пунктов Ленинградской области будут подключены к газовым сетям. Об этом сообщил вчера на заседании регионального штаба по газификации генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. Объем инвестиций в программу газификации Ленобласти составляет 38,3 млрд рублей. Областное правительство и представители «Газпрома» выразили удовлетворение друг другом, хотя общий уровень газификации региона в 69,3% пока недотягивает до среднероссийского показателя в 71,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа догазификации Ленобласти ставится в пример в других регионах страны, отмечает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Программа догазификации Ленобласти ставится в пример в других регионах страны, отмечает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Годовое потребление газа в Ленинградской области в этом году достигло 7 млрд куб. м, привел цифры генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Газификация региона началась с 2005 года. К настоящему времени уровень обеспеченности области газом достиг 69,3%, что пока не соответствует среднему показателю по России, равному 71,4%. Господин Густов сообщил, что программа газификации региона на 2021–2025 годы уже одобрена губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и находится на корректировке в «Газпроме». Общий объем инвестиций в программу составляет 38,3 млрд рублей.

За это время в Ленобласти будет газифицировано 498 населенных пунктов. До корректировки программы планировалось подключить к газовым сетям 412 населенных пунктов. 55 тыс. домовладений будет к 2025 году догазифицировано. «Компания сделала региону хороший новогодний подарок, сняв ограничения по подключению жителей и предприятий к 13 газораспределительным станциям. Заявки на догазификацию частных домов и промышленных предприятий можно начать подавать уже завтра. Подключат и тех, кто давно ждал газа, стоял в очереди»,— подчеркнул господин Дрозденко, уточнив, что сети «Газпрома» стали доступны для Всеволожского, Приозерского и Выборгского районов.

Программа догазификации Ленобласти ставится в пример в других регионах страны, отметил господин Густов. «Одной из лучших практик на федеральном уровне стала субсидия, которую Ленобласть выделяет из своего бюджета на работы внутри участков и домов жителей, покупку газовых плит, котлов, водонагревателей»,— сказал руководитель «Газпром межрегионгаза». Сумма субсидии составляет от 180 до 300 тыс. рублей для разных категорий граждан. В этом году на нее выделено уже 230 млн рублей. В 2021 году на компенсацию расходов по газификации частных домов выделялось 105 млн рублей (см. «Ъ-СПб» от 04.02.2022).

Представители «Газпрома» отметили, что поддержка регионом граждан при газификации домов является важным фактором при принятии решения о догазификации и позволяет увеличивать динамику подключений. К настоящему времени компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» приняла более 22 тыс. заявок на догазификацию, заключено 20,7 тыс. договоров, более 8 тыс. газопроводов проложено до границ земельных участков. В прошлом году «Газпром» обеспечил голубым топливом 3 тыс. земельных участков, 464 домовладения в 115 населенных пунктах.

Александра Тен