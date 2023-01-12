Евгений Ройзман прокомментировал установку своего барельефа в мэрии Екатеринбурга

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) назвал правильным решением «с точки зрения истории города» установку барельефа в его честь в галерее глав Екатеринбурга в здании мэрии. «Евгений Вадимович относится к установке барельефа спокойно. Он отметил, что история города знает множество примеров привлечения к уголовной ответственности глав Екатеринбурга, большинство из которых были впоследствии реабилитированы»,— передал «Ъ-Урал» слова экс-мэра адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, торжественное открытие барельефов с портретами экс-мэров города Евгения Ройзмана и Александра Высокинского прошло в здании мэрии Екатеринбурга 11 января. Господин Ройзман не смог прибыть на церемонию, так как, являясь фигурантом уголовного дела о дискредитации вооруженных сил, ограничен в передвижениях. Указания его иноагентства рядом с барельефом нет. Действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что статус господина Ройзмана не мешает восстановлению «исторической справедливости»: «В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь».

Господин Ройзман в сентябре 2013 года был избран на прямых выборах главой города — председателем Екатеринбургской городской думы. В мае 2018 года подал в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра.

В отношении Евгения Ройзмана сейчас расследуется уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за размещения на YouTube ролика «Ответы на ваши вопросы», где он поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на территории Украины. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

Подробнее об открытии барельефа — в материале «Ъ» «Евгения Ройзмана пригвоздили к истории».

Катерина Якушева, Екатеринбург