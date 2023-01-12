Смольный рассчитывает получить инфраструктурный кредит на пять новых «Метеоров»

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову проработать детали финансирования проекта по обновлению флота скоростных судов в Санкт-Петербурге. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Беглов, речь идет об инфраструктурном кредите на закупку пяти «Метеоров 120Р».

Со слов главы города, заем позволит обновить пассажирский флот в максимально короткие сроки. Сейчас на линиях работают порядка 20 «Метеоров», почти все из которых возрастные и требуют замены. Закупленные суда будут использовать на туристических и регулярных маршрутах в Петергоф и Кронштадт.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте