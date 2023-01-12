Исторический дом Котельникова загорелся в центре Нижнего Новгорода

Объект культурного наследия (ОКН) – Дом Котельникова на улице Ильинской, 64 загорелся утром 12 января. Он находится на реконструкции. Погибших и пострадавших нет, сообщили в нижегородском управлении МЧС

Сообщение о возгорании поступило в 6:55. Пожарные пытаются потушить огонь, улица Ильинская частично перекрыта.

Дом Котельникова был построен в 1870 году в стиле эклектика. В 1989 году признан объектом культурного наследия, находится в собственности региона.

Реставрацией по заказу регионального управления госохраны ОКН занимается областное госпредприятие ДиРОН. Контракт с единственным подрядчиком заключили в 2020 году по цене 57,6 млн руб. Работы должны завершиться в сентябре 2023 года.

Анастасия Еремина