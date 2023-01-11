Умерла модель Татьяна Патитц

Немецкая модель и актриса Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет, сообщает Vogue. Она входила в «большую шестерку» супермоделей вместе с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Патитц

Фото: Markus Schreiber / AP Татьяна Патитц

Фото: Markus Schreiber / AP

Татьяна Патитц родилась в семье эстонки и немца в Гамбурге. Затем ее семья переехала в город Сканер на юге Швеции. Татьяна Патитц попробовала себя моделью в 17 лет: она приняла участие в модельном конкурсе в Стокгольме и заняла третье место. В качестве приза она получила поездку в Париж и контракт с модельным агентством.

Татьяна Патитц снялась для обложки Vogue в 1985 году. Ее фотографировал немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. В 1988 году Питер Линденберг пригласил Татьяну Патитц, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линду Евангелисту и Кристи Тарлингтон для фотосессии на пляже. После этой фотосессии девушек стали называть «супермоделями». После нее всех шестерых позвали на съемки в клипе Джорджа Майкла «Freedom 90», а Джанни Версачи пригласил их поучаствовать в своем показе.

Анастасия Ларина