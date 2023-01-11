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Правительство РФ согласовало выделение 1,6 млрд рублей на реконструкцию Липецкой станции аэрации из Фонда национального благосостояния

Правительство России одобрило заявку липецких властей на реконструкцию очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации» в областном центре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов. Средства должны поступить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Благодаря этому сможем реализовать все необходимые мероприятия, в том числе по строительству объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод. А значит, проблема неприятного запаха останется в прошлом. Да и сами очистные приведем в порядок, чтобы служили еще долгие годы и не наносили вреда окружающей среде»,— заявил глава региона.

Выделение 1,6 млрд руб. из ФНБ было предусмотрено концессионным соглашением (концессионером выступает ООО «РВК-Липецк»). Они должны пойти на создание термосушки и термоутилизации осадка. Власти планировали эти работы в рамках отдельной концессии, однако в итоге договорились об 1,6 млрд руб. займа от ФНБ.

Общую стоимость работ на Липецкой станции аэрации оценили в сумму свыше 4 млрд руб. 1,1 млрд руб. предполагается направить на строительсво цеха механической переработки, более 570 млн руб.— на работы в системе аэрации и перемешивания аэротенков на участке биологической очистки, 200 млн руб.— на налаживание системы газоочистки. В результате модернизации очистных власти ожидают «снижения концентрации зловонных веществ в выбросах, а также влажности и объема свежеобразующегося осадка стоков».

Подробнее о планах по реконструкции Липецкой станции аэрации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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