В Ростовской области ожидается критическое снижение уровня воды в реке Дон

С 11 по 12 января в устье реки Дон из-за сильного ветра ожидается критическое снижение уровня воды, информирует пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

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В ведомстве уточняется, что в районе Азова уровень снизится до опасной отметки, а от Аксая до Ростова-на-Дону — значительно ниже неблагоприятных отметок. Метеорологическое явление может привести к перебоям с водой.

АО «Ростовводоканал» предупреждает жителей донской столицы, что сильный ветер и низкие температуры вновь привели к образованию шуги — мелких ледяных кристаллов в местах водозабора. Специалисты организации урегулируют ситуацию, но кратковременный период пониженного давления воды может наблюдаться в некоторых районах Ростова: Александровке, 1-м посёлке Орджоникидзе, Сельмаше, Военведе, Северном жилом массиве, городе Батайске.

Водоканал Таганрога также сообщает, что с 10 января из-за усиления восточного ветра в местах водозаборов сырой воды, уровень снижается, что может привести к ограничениям подачи питьевой воды.

Анастасия Назарова