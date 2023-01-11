Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области ожидается критическое снижение уровня воды в реке Дон

С 11 по 12 января в устье реки Дон из-за сильного ветра ожидается критическое снижение уровня воды, информирует пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняется, что в районе Азова уровень снизится до опасной отметки, а от Аксая до Ростова-на-Дону — значительно ниже неблагоприятных отметок. Метеорологическое явление может привести к перебоям с водой.

АО «Ростовводоканал» предупреждает жителей донской столицы, что сильный ветер и низкие температуры вновь привели к образованию шуги — мелких ледяных кристаллов в местах водозабора. Специалисты организации урегулируют ситуацию, но кратковременный период пониженного давления воды может наблюдаться в некоторых районах Ростова: Александровке, 1-м посёлке Орджоникидзе, Сельмаше, Военведе, Северном жилом массиве, городе Батайске.

Водоканал Таганрога также сообщает, что с 10 января из-за усиления восточного ветра в местах водозаборов сырой воды, уровень снижается, что может привести к ограничениям подачи питьевой воды.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...