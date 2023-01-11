В Красноярске автобус переехал выпавшую из салона пенсионерку

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на ул. Глинки в Красноярске. Там пенсионерка погибла под колесами маршрутного автобуса, выпав из салона, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД России.

По предварительным данным, сегодня утром на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный» 85-летняя женщина начала заходить в автобус маршрута 60. Водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон, начал отъезжать от остановки и закрыл двери.

В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колеса автобуса. От полученных травм женщина скончалась. На месте происшествия работают следователи.

Тем временем прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с ДТП. «В деятельности организации-перевозчика будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозок пассажиров, дана оценка соблюдению требований охраны труда, проведению медицинских осмотров водителей, технической исправности транспортных средств», — сказала официальный представитель ведомства Олеся Климова.

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Илья Николаев