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Белгородские энергетики получили ключи от новых автомобилей ГАЗ «Соболь»

В декабре 2022 года автопарк филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» пополнился 52 новыми автомобилями «ГАЗ Соболь». Ключи от первых 12 машин вручил энергетикам и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Фото: Белгородэнерго

Автотранспорт повышенной проходимости поступят в оперативно-выездные и бригады по учету электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского, Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского РЭС и Белгородских электрических сетей. Новая техника ускорит доставку персонала к месту производства работ и повысит оперативность реагирования на технологические нарушения.

Полноприводные автомобили ГАЗ «Соболь» обладают хорошими техническими характеристиками, легко справляются со сложными участками дорожного покрытия, подходят для перевозки защитных средств, инструментов и приспособлений.

Фото: Белгородэнерго

Сегодня в эксплуатации филиала находится порядка 800 транспортных средств. В 2022 году приобретено 62 автомобиля. В ближайшее время ожидается поступление еще 13 единиц техники.

«Оперативное выполнение задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей напрямую связано с наличием современного автотранспорта и спецтехники, именно поэтому каждый четвертый сотрудник филиала имеет профессию водителя, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Уверен, новые автомобили будут приносить пользу не только нам, энергетикам, но и жителям области, для которых мы работаем».

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