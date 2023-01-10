В Сибае похоронили бывшего начальника отдела минземимущества Башкирии, погибшего на СВО

Сегодня в Сибае похоронили 50-летнего младшего сержанта Гайсу Баянова, погибшего в ходе СВО, сообщила местная администрация в группе «ВКонтакте».

Гайса Баянов родился в Сибае, окончил Московский университет потребительского кооператива. После службы в вооруженных силах РФ работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел. Был начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и замруководителя ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения».

В сентябре Гайса Баянов заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Службу проходил в должности старшего стрелка.

Венера Хисамова

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