Россия и Казахстан намерены увеличить количество взаимных рейсов

Министр транспорта России Виталий Савельев провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. По итогам переговоров, в частности, стороны договорились согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран.

Пресс-служба Минтранса РФ отметила, что господа Савельев и Скляр также обсудили программы сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

«Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран — увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Москва и Астана договорились увеличить объем перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, а также развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска.

На фоне изменений в евразийской логистике, произошедших после начала военной операции на Украине, трансказахстанские маршруты стали более востребованными. В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна намерена создать контейнерный хаб на Каспии и сеть логистических центров на границе с Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

Кроме того, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан договорились о совместном развитии трансграничных маршрутов, создании надежных логистических коридоров и увеличении пассажиро- и грузопотока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из Китая — через Казахстан».

Милена Костерева