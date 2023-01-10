В Усть-Донецком районе Ростовской области место падения объекта, похожего на ракету, оцеплено полицией

В Ростовской области на поле в Усть-Донецком районе, где ранее местные жители обнаружили обломки похожего на ракету объекта, дежурит полиция и МЧС, сообщили «Ъ-Юг» в администрации района.

Обломки были зафиксированы представителями местных властей утром 9 января. Объект оцепили и обезопасили сначала собственными силами.

«Затем прибыли правоохранительные органы и МЧС, сегодня утром они еще дежурили там. Что это за объект будут разбираться специалисты из компетентных органов», — пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что 7 января в Усть-Донецком районе местные жители нашли в поле обломки, похожие на «разгонный блок реактивного двигателя ракеты». Накануне в районе был слышен взрыв.

Анастасия Назарова