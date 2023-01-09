В Ростовской области найден похожий на обломок ракеты объект

В Усть-Донецком районе Ростовской области местные жители нашли, как утверждается, обломок ракеты, сообщает сегодня, 9 января, местное издание DonDay.ru.

По информации издания, 7 января жители Усть-Донецкого района нашли в поле «разгонный блок реактивного двигателя ракеты», перед этим они слышали взрыв. Издание опубликовало видео с обнаруженным обломком. Он напоминает ракету ПВО, считают собеседники издания.

21 декабря глава Константиновского района Ростовской области сообщил, что специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты недалеко от хутора Ведерников. Накануне жители хутора слышали взрывы.

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Эрдни Кагалтынов