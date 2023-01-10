Средняя номинальная зарплата в Челябинской области выросла на 13,2%

За январь-октябрь 2022 года среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций Челябинской области выросла на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,4 тыс. руб. В октябре по сравнению с тем же месяцем 2021-го показатель увеличился на 15,5%, до 50,7 тыс. руб. Об этом сообщает Челябинскстат.

Наиболее высокий рост средней начисленной зарплаты за десять месяцев отмечен в отраслях административной (+36,9%), профессиональной, научной и технической деятельности (+23,8%), в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений (+17,9%). В строительстве и обрабатывающем производстве показатель увеличился на 16,1% и 15,6% соответственно.

Реальная заработная плата, по оценке минэкономразвития региона, за десять месяцев 2022 года выросла на 1,4% по сравнению аналогичным периодом 2021 года.