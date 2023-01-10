В Башкирии возбуждено уголовное дело факту смерти младенца в больнице

Следственный отдел республиканского СКР возбудил уголовное дело по факту смерти четырехмесячного ребенка в Стерлитамаке по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе следкома.

По версии следствия, ночью с 3 на 4 января ребенку стало плохо, однако сотрудники городской клинической больницы №1 Стерлитамака отправили его домой с матерью. Днем того же дня ребенок скончался в той же больнице, куда был доставлен повторно.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе минздрава Башкирии, ночью 4 января ребенка доставили на скорой помощи в приемное отделение детской хирургии ГКБ №1 с подозрением на ущемление паховой грыжи. Из анамнеза дежурные врачи выяснили, что ребенок состоит на учете у детских хирургов РДКБ, проводится подготовка к плановой операции.

Дежурный хирург при осмотре не выявил признаков ущемления паховой грыжи, грыжа легко вправлялась в брюшную полость через расширенный паховый канал. «После медицинских манипуляций беспокойство ребенка прекратилось и с улучшением состояния он был отпущен домой», — отмечается в сообщении. Ночью 4 января родители повторно вызвали скорую помощь, ребенка осмотрел фельдшер, не выявивший экстренных показаний для госпитализации.

Утром того же дня родители доставили ребенка в приемное отделение детского хирургического отделения. В приемном покое больницы ребенка осмотрели врачи, взяли у него анализы, провели инструментальные обследования. «В приемном покое состояние ребенка резко ухудшилось. Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы», — сообщили в минздраве. Ребенка реанимировали в течение 55 минут, но спасти его не удалось.

«Согласно статистике, у детей с заболеванием «ущемленная диафрагмальная грыжа» наблюдается крайне высокая летальность в связи с молниеносным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы за счет сдавления жизненно-важных органов», — отмечает пресс-служба минздрава. В сообщении указано, что по факту смерти младенца проводится проверка всех этапов оказания медицинской помощи.

Майя Иванова

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