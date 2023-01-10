Правительство Челябинской области оспорило арест 131 квартиры по делу о банкротстве АИР

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению апелляционные жалобы управления делами губернатора и правительства Челябинской области и минимущества региона на решение о принятии обеспечительных мер по делу о банкротстве АНО «Агентство инвестиционного развития». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце ноября 2022 года Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на 131 квартиру, находящуюся в собственности региона. Такие обеспечительные меры были приняты в рамках дела о банкротстве подведомственного министерству экономического развития региона АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) по ходатайству конкурсного управляющего.

Большинство арестованных квартир — 110 — находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района. Их в качестве служебного жилья региональные власти выдавали сотрудникам бюджетных учреждений, в том числе театров. Агентство инвестиционного развития получило эту недвижимость от АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. Затем эту недвижимость АИР подарило управделами губернатора и правительства области.

Судебное заседание по обжалованию обеспечительных мер состоится 14 февраля.