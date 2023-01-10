Мемуары принца Гарри появились в продаже в Великобритании

Мемуары принца Гарри Spare («Запасной») поступили в продажу в Великобритании. Британская газета Evening Standard сообщает, что некоторые книжные магазины работали в ночь с 9 на 10 января, чтобы первыми выставить книгу члена британской семьи.

Испаноязычная версия книги принца Гарри по ошибке поступила в продажу 5 января, а отрывки книги опубликовали западные СМИ. Так, The Telegraph приводила отрывок, в котором принц Гарри признался в убийстве 25 участников террористического движения «Талибан» (террористического и запрещенного в РФ). В мемуарах герцог Сассекский также рассказывает о драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году. Из мемуаров следует, что принц Уильям назвал жену принца Гарри Меган Маркл «тяжелой, грубой и резкой», из-за чего разгорелся семейный конфликт. В книге принц Гарри также обвинил членов королевской семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

В 2006 году принц Гарри окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте. В 2007-2008 и 2021-2013 годах он принимал участие в боевых операциях в Афганистане против боевиков «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Талибана».

Подробнее о мемуарах принца Гарри — в материале «Ъ» «Гарри Виндзор и тайные откровения».

Лусине Баласян