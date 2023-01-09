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Коммерсантъ FM
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Гарет Бейл объявил о завершении карьеры

Валлийский нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес» Гарет Бейл объявил о завершении карьеры. «После тщательных и вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола»,— написал Гарет Бейл в Twitter.

33-летний Гарет Бейл начал футбольную карьеру в английском «Саутгемптоне» в 2006 году. В 2007 году он перешел в лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур», в котором удостоился титула лучшего игрока Английской премьер-лиги по итогам сезона-2012/2013. В 2013 году Бейл перешел в «Реал Мадрид». С испанским клубом он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании.

С 2006 по 2022 год Гарета Бейла регулярно вызывали в сборную Уэльса. В 2016 году Бейл в составе валлийской сборной дошел до полуфинала чемпионата Европы. На чемпионате мира 2022 года в Катаре, где Уэльс вылетел на стадии группового этапа, Бейл был капитаном команды.

Эрдни Кагалтынов

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