Двух пострадавших при стрельбе в Ижевске школьников направили на реабилитацию в Москву

Двух детей, пострадавших при стрельбе в школе №88 в столице Удмуртии, направили в Москву для лечения и реабилитации в условиях Российской детской клинической больницы. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер региона Эльвира Пинчук. Школьников сопровождают родители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, трагедия произошла 26 сентября в Ижевске. В результате нападения 34-летнего Артема Казанцева погибли 18 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ранения и травмы получили 25 человек, 15 из которых спецборт МЧС транспортировал в Москву.