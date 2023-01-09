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Двух пострадавших при стрельбе в Ижевске школьников направили на реабилитацию в Москву

Двух детей, пострадавших при стрельбе в школе №88 в столице Удмуртии, направили в Москву для лечения и реабилитации в условиях Российской детской клинической больницы. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер региона Эльвира Пинчук. Школьников сопровождают родители.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, трагедия произошла 26 сентября в Ижевске. В результате нападения 34-летнего Артема Казанцева погибли 18 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ранения и травмы получили 25 человек, 15 из которых спецборт МЧС транспортировал в Москву.

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