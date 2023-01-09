Авиакомпания «Победа» получила сертификат разработчика авиатехники

Росавиация выдала авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сертификат разработчика авиационной техники, который подтверждает, что организация способна разрабатывать безопасную типовую конструкцию, поскольку ее структура и персонал удовлетворяют предъявляемым требованиям. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Авиакомпания «Победа» была создана 16 сентября 2014 года вместо прекратившего полеты из-за санкций Евросоюза «Добролета». Является дочерней компанией «Аэрофлота», рассчитанной на низкобюд жетные перевозки (лоукостер). Базируется в московских аэропортах Внуково и Шереметьево.

Сертификаты разработчика авиационной техники также получили:

конструкторское бюро электротехнического оборудования «Электропривод» (входит в холдинг «Технодинамика»);

российское предприятие по разработке и производству комплектующих для авиации «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»;

компания по обслуживанию авиационной техники «ТС Техник»;

Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени Олега Успенского.

Boeing и Airbus в марте отказались от техподдержки российских эксплуатантов. После этого российские власти разрешили перевозчикам обслуживать авиатехнику силами третьих лиц на базе выданной ранее иностранными регуляторами документации.

С момента приостановки действия зарубежных документов его получили техцентры S7 и ГосНИИ гражданской авиации. Сертификат разработчика авиационной техники также получило АО «ЮТэйр-Инжиниринг» (входит в Группу Utair). О планах получить аналогичные документ сообщали «Аэрофлот» и Azur air.

Подробнее — в материале «Ъ» «На свой страх и иск».

Милена Костерева