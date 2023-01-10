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обновлено 07:12

Экс-министр стал исполняющим обязанности директора колледжа

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях занял должность исполняющего обязанности директора колледжа профессионального образования Пермского государственного национального исследовательского университета. Сам Павел Лях подтвердил «Ъ-Прикамье» эту информацию, отметив, что исполняет обязанности на период болезни директора. По словам господин Ляха, его назначение произошло в ноябре прошлого года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Должность главы министерства физической культуры и спорта он занимал с 2011 по 2016 год. До этого господин Лях возглавлял в том числе банк «Каури» и БК «Урал-Грейт», занимался проектом по развитию вендинговых автоматов в сети магазинов «Семья» до ее продажи «Ленте», был соведущим передачи на радиостанции «Эхо Перми».

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