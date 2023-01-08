QatarEnergy и Chevron Phillips договорились создать нефтехимическое предприятие на $6 млрд

Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy и американо-нидерландская корпорация Chevron Phillips подписали соглашение о строительстве предприятия по производству нефтехимической продукции Ras Laffan Petrochemicals. Его стоимость оценивается в $6 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу QatarEnergy.

В компании рассказали, что Ras Laffan Petrochemicals — интегрированное предприятие по производству алкенов и полиэтилена в промышленном городке Рас-Лаффан (80 км на северо-восток от Дохи).

По соглашению QatarEnergy будет владеть 70% акций предприятия, а Chevron Phillips — 30%. Запуск комплекса Ras Laffan Petrochemicals ожидается в 2026 году. Он включает установку крекинга этана мощностью 2,1 млн тонн этилена в год и две полиэтиленовые линии с совокупной производительностью 1,7 млн тонн полимерной продукции из полиэтилена высокой плотности в год. Благодаря этому общие нефтехимические производственные мощности Катара увеличатся почти до 14 млн тонн в год.

Дарья Эрозбек