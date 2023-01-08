В Москве возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка на эскалаторе

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за травмы ребенка на железнодорожной станции «Окружная» МЦД-1.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел около 9:00 3 января. Мальчик получил травму вследствие того, что его голова застряла между перилами эскалатора и стеклянным ограждением.

Приехавшие сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка. В больнице ему оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Милена Костерева