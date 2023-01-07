Служение в Рождество прошло в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске

7 января во всех храмах столицы Удмуртии прошли богослужения в честь праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Ижевской епархии. В Михаило-Архангельском кафедральном соборе служения возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

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Архипастырь совершил литургию, которую посетили министр национальной политики региона Эдуард Петров и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. В ходе службы было зачитано послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Еще раз поздравляя всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества Христова, желаю неоскудевающей радости и благополучия вашим домам и семьям, крепости сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса»,— пожелал патриарх.

В конце богослужения митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин обратился к молящимся со словами проповеди, в которой поздравил всех с долгожданным праздником.