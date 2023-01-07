Утверждена субсидия на строительство Ледового дворца в Нижнем Новгороде

В правительстве РФ утвердили адресное распределение субсидий на 2023-2024 годы тем регионам, в которых строятся спортивные объекты, не включенные в федеральные целевые программы. В Нижнем Новгороде так возводится универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом (Ледовый дворец на Стрелке) контрактной стоимостью 17,4 млрд руб.

Субсидия на его создание в 2023 году запланирована на уровне 2 млрд руб., такая же сумма выделялась федеральным бюджетом и в 2022 году. На 2024 год, согласно опубликованному постановлению правительства РФ, сумма субсидии составит 847,1 млн руб. Это несколько меньше, чем называлось ранее – предполагалось, что Нижегородская область на третий год строительства Ледового дворца получит 1 млрд руб. из федерального бюджета. Любопытно,что в опубликованном распоряжении правительства РФ сроком ввода в эксплуатацию спорткомплекса в Нижнем Новгороде обозначен 2024 год. Однако по контракту регионального концессионера ООО «Ледовый дворец» с подрядчиком АО «Крокус» строительство объекта должно быть завершено в апреле 2025 года.

Иван Сергеев