Вучич ответил желающим «укротить» его, что не видел волка в цирке

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал статью немецкой газеты Zeit, в которой сказано, что он реагирует только на давление. На сербского лидера можно повлиять, пригрозив приостановить кандидатство его страны в члены ЕС и перестать оказывать финансовую помощь, говорится в материале. Господин Вучич, чья фамилия созвучна в сербском со словом «волк», заявил, что никогда не видел, чтобы волки выступали в цирке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александар Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Александар Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

«Около 15 лет назад я повел свою дочь в цирк. Я вспомнил, какое там было самое большое животное. Это слон. А самым сильным был тигр. Я видел слона и тигра в цирке. А когда говорят об укрощении Вучича, я никогда не видел волка в цирке. Ни волка, ни волчонка»,— сказал сербский президент на пресс-конференции (цитата по изданию Nova).

Он заявил, что на него оказывается давление из-за его «либертарианской и независимой политики» и требуют от него ввести санкции против России. Александар Вучич также опроверг наличие счетов за границей.

Дарья Эрозбек