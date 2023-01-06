Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кевин Маккарти предложил сократить оборонные расходы США на $75 млрд

Глава республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти в рамках борьбы за место спикера нижней палаты предложил сократить расходы на оборону примерно на $75 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Кевин Маккарти

Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

При этом Кевин Маккарти, по данным CNN, потерпел поражение в 12-м по счету голосовании за пост спикера Палаты представителей. Он не набрал необходимой поддержки даже после призыва 45-го президента США Дональда Трампа к единству. Нынешняя кампания по избранию спикера Палаты представителей стала самой продолжительной за 164 года.

Соглашение, которое предлагает политик, призвано ограничить расходы правительства на 2024 финансовый год. Расходы на национальную оборону, которые в основном финансирует Пентагон, составили около $782 млрд в 2022 году и выросли на $75 млрд, до $857 млрд, в 2023 году.

Bloomberg отмечает, что идея господина Маккарти не понравится большинству «ястребов обороны» Республиканской партии, которые в течение многих лет настаивали на значительном усилении национальной безопасности. Для реализации инициативы также необходимо получить одобрение от демократов и Сената.

Агентство указывает, что увеличение расходов в 2023 году демонстрирует озабоченность обеих партий ростом инфляции, стратегической конкуренцией с Китаем и вооруженным конфликтом на Украине.

В бюджет США на 2022/23 финансовый год вошел в том числе законопроект о финансировании Украины на $45 млрд. Это более чем на $7 млрд больше, чем запросил Белый дом.

О последовавших за этим разногласиях читайте в материале «Ъ» «И пошел республиканец на республиканца».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...