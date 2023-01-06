Кевин Маккарти предложил сократить оборонные расходы США на $75 млрд

Глава республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти в рамках борьбы за место спикера нижней палаты предложил сократить расходы на оборону примерно на $75 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

При этом Кевин Маккарти, по данным CNN, потерпел поражение в 12-м по счету голосовании за пост спикера Палаты представителей. Он не набрал необходимой поддержки даже после призыва 45-го президента США Дональда Трампа к единству. Нынешняя кампания по избранию спикера Палаты представителей стала самой продолжительной за 164 года.

Соглашение, которое предлагает политик, призвано ограничить расходы правительства на 2024 финансовый год. Расходы на национальную оборону, которые в основном финансирует Пентагон, составили около $782 млрд в 2022 году и выросли на $75 млрд, до $857 млрд, в 2023 году.

Bloomberg отмечает, что идея господина Маккарти не понравится большинству «ястребов обороны» Республиканской партии, которые в течение многих лет настаивали на значительном усилении национальной безопасности. Для реализации инициативы также необходимо получить одобрение от демократов и Сената.

Агентство указывает, что увеличение расходов в 2023 году демонстрирует озабоченность обеих партий ростом инфляции, стратегической конкуренцией с Китаем и вооруженным конфликтом на Украине.

В бюджет США на 2022/23 финансовый год вошел в том числе законопроект о финансировании Украины на $45 млрд. Это более чем на $7 млрд больше, чем запросил Белый дом.

О последовавших за этим разногласиях читайте в материале «Ъ» «И пошел республиканец на республиканца».

Дарья Эрозбек