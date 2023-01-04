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Маккарти снова не смог стать спикером Палаты представителей США

Голосование за избрание спикером Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти завершилось неудачей в четвертый раз. Он не набрал необходимой поддержки даже после призыва 45-го президента США Дональда Трампа к единству. Таким образом голосование на выборах спикера Палаты представителей состоится пятый раз.

Кевин Маккарти

Кевин Маккарти

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Кевин Маккарти

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Ранее господин Маккарти, конгрессмен из Калифорнии, занимающий пост «главного республиканца» в Палате представителей с 2019 года, потерпел три неудачи на выборах. Пост спикера Палаты представителей с января 2019 года занимала Нэнси Пелоси, она отказалась переизбираться.

Сегодня, 4 января, Кевин Маккарти набрал 201 голос, поскольку 20 республиканцев проголосовали за представителя Байрона Дональдса, республиканца из Флориды, впервые избранного в 2020 году, и один республиканец отказался поддержать конкретного кандидата, сообщает Reuters. После того как господин Маккарти снова потерпел неудачу, Палата представителей перешла к проведению пятого голосования. Все 212 демократов палаты проголосовали за своего представителя — Хакима Джеффриса.

Последний раз спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре в 1923 году. Тогда Палате представителей потребовалось девять туров голосования.

Мария Федотова

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