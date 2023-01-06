Соцфонд одобрил выплату единого пособия для 80 тыс. детей

Социальный фонд назначил единое пособие для 80 тыс. детей в возрасте до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, сообщила пресс-служба Соцфонда.

К настоящему времени фонд получил 670 тыс. заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг. 4 января обращения за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. Базовый размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Однако выплата может достигать 75% и 100% при выполнении ряда условий.

«С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 1,5 тыс. беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение. Кроме того, за первые дни января Соцфонд одобрил выплаты на 33 тыс. первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года.

Дарья Эрозбек